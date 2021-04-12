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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حلف الناتو والسعودية يهنئان الأردن بمئوية تأسيسه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:13 م
حلف الناتو
حلف الناتو
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هنأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم، الأردن بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية، متمنيا له المزيد من التقدم والازدهار.

ونقل وزير الخارجية السعودي- في رسالة فيديو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية- تحيات المملكة العربية السعودية؛ قيادة وحكومة وشعبا، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والحكومة والشعب الأردني، وأطيب التهاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وأعرب فرحان عن بالغ التقدير والاعتزاز بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على تعزيزها بما يحقق تطلعات قيادة البلدين والشعبين.

من جهته، قال أمين عام حلف الناتو، في رسالة فيديو، إن شراكة الأردن وحلف الناتو متينة جدا، ويوحدنا عملنا لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ومواجهة الإرهاب الدولي، مؤكدا أن حلف الناتو يدعم الأردن أيضا في تعزيز قدرات قواته التي عملت على مدى سنوات طويلة مع قوات الحلف في دول البلقان الغربية وليبيا وأفغانستان.

وأعرب عن تطلعه للعمل المشترك عن كثب وبشكل أكبر في المستقبل، مقدما التهنئة للأردن بهذه المناسبة الوطنية.

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