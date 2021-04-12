ضبط منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص بالبحيرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.وأكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (78 راوتر ماركات مختلفة – 2 سويتش ماركات مختلفة - كمبيوتر بمشتملاته – 2 مقوى إشارة خارجى).بمواجهة المتهم، أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.