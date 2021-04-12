«تروسيكل» يقتل «الطفلة جنى» أمام مدرستها في المنيا

لقيت تلميذة مصرعها بعد أن انقلب عليها تروسيكل في طريق عودتها إلى منزلها قادمة من مدرستها بمدينة ملوي جنوب المنيا، وتم نقلها جثتها إلى مشرحة المستشفى العام.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة ملوي بمصرع طفلة بعد خروجها من المدرسة، إثر انقلاب تروسيكل فوقها ونتج عن ذلك وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، ولم يستدل على أهليتها حتى الآن، وجارٍ تكثيف التحريات للتوصل إلى ذويها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.انتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، وتدعي «جنى» بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها إلى المنزل قادمة من المدرسة، ولم يستدل على أهليتها.تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتصرف.