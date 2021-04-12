زيادة معاشات الصحفيين 20%

وافق مجلس النقابة في اجتماعه، اليوم الإثنين، على اقتراح نقيب الصحفيين بزيادة مبلغ معاش النقابة المقرر للزملاء بجدول المعاشات بنسبة 20% بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ليرتفع من 1750 جنيهًا إلى 2100 جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2021.وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعلن اقتراحه بزيادة معاشات الزملاء في جدول المعاشات بنسبة 20%، لترتفع إلى 2100 جنيه، بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه سنويًا.وقال رشوان: «حصلنا 20 مليون جنيه للزملاء المتعطلين بعد موافقة الحكومة، وسوف نناقش هيكلة كشوف المتعطلين، ووضع قواعد قانونية واضحة لصرف إعانات البطالة، بشكل قابل للطعن، مع زيادة إعانة البطالة إلى 1200 جنيه».