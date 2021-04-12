«الصحفيين» تضع جدولًا لتواجد أعضاء مجلس النقابة بالمقر

وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، على وضع جدول لتواجد أعضاء المجلس داخل النقابة؛ للقاء الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والعمل على حل أزماتهم.كان رشوان قد اقترح تواجد عضوين بمجلس النقابة بشكل يومي داخل النقابة، ووضع جدول لحضورهم وإعلانه لأعضاء الجمعية العمومية، على أن يكون واجب الزميلين حل أزمات الصحفيين في يومهم كما هو موضح في الجدول التالي: