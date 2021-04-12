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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونسون آند جونسون» تمد الاتحاد الأوروربي بلقاحها المضاد لكورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:29 م
جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون
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قال بيتر ليسي مشرع بالاتحاد الأوروبي من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "شركة جونسون آند جونسون تبدأ اليوم في شحن اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي"، واصفا هذا الأمر بأنه "بشرى جيدة جدا".

وأضاف ليسي - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية - "في الآونة الأخيرة لم يكن من الواضح ما إذا كانت ستفي الشركة بتعهداتها أم لا، ومع ذلك فهي أكدت تسليم 50 مليون جرعة لقاح خلال الربع الثاني من العام الجاري"، مشيرا إلى أنه حصل على هذه المعلومات من الشركة ومن المفوضية الأوروبية التي تنسق المحادثات مع صانعي اللقاحات.

وكان من المقرر أن تبدأ الشركة عمليات تسليم اللقاح في بداية شهر أبريل الجاري، إلا أنها أخرت بدء التسليم بسبب مشاكل الإنتاج، وفقا للصحيفة.

وكان مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون قد صرح خلال أبريل الجاري بأن الشركة الأمريكية تعهدت بتسليم 55 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو و120 مليونا أخرى في الربع الثالث من العام الجاري.

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