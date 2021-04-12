القاهرة تخصص 10 مساجد لـ«تراويح السيدات» في رمضان

كشفت وزارة الأوقاف عن الاستعدادات النهائية لصلاة التراويح لسيدات في المساجد خلال شهر رمضان الفضيل وجاءت كالآتي:- فتح مصلى السيدات لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق.- عدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر.- أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.ومن المساجد التي تتوافر بها محفظة أو واعظة داخل محافظة القاهرة الكبرى، هما مسجد الحافظ، بالمقطم، والشربتلي، بالتجمع الخامس، والرحمن الرحيم، بصلاح سالم، وصلاح الدين، بالمنيل، وشوقي المتيني، بالتجمع الأول، ومسجد الجامع، بمدينتي، والحمد، بالتجمع الخامس، والسيدة زينب، والمغفرة بحي العجوزة، ومسجد جامعة مصر للعلم والتكنولوجيا.