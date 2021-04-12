أمير كرارة: «نسل الأغراب» مفاجأة.. ومشهد الأسد حقيقي

قال الفنان أمير كرارة إن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" ستشهد مفاجآت غير متوقعة، مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عن أي عمل فني قدمه من قبل.أضاف "كرارة" لـ"الدستور" أن الجلباب الصعيدي جذبه للمشاركة في العمل خاصة وأنه سيكون دورا مختلفا ومميزا ولأول مرة يقوم بتجسيد دور صعيدي، مشيرًا أنه يتضمن أحداث شيقة لمحبي الدراما الصعيدية، لافتًا أن من أهم الأسباب التي جعلته يوافق على المشاركة في العمل هما الفنان أحمد السقا والذي يعتبره بمثابة أخ، مؤكدًا أنهما تربطهما علاقة صداقة وأخوة كبيرة جدًا، ولم تقتصر علاقتهما بالفن فقط، والسبب الثاني هو المخرج محمد سامي الذي يعد من أهم المخرجين في مصر خلال الوقت الحالي.وعن مشهد الأسد أكد كرارة أنه خضع لتدريبات مكثفة قبل القيام بتصوير هذا المشهد الذي يطعم الأسد بفمه، مشيرًا إلى أنه بالطبع تخوف في بداية الأمر خاصة وأن المشهد حقيقي، ولكن مع التدريبات بقيادة خبراء في تربية الأسود خاصة بخبرة سيرك محمد الحلو وكل العاملين به، فكان يقوم بتدريبه أشرف الحلو، مؤكدًا أن هذا الأسد سيكون صديقه المقرب طوال الأحداث، متمنيًا أن العمل ينال إعجاب جمهوره.