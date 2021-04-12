1060 إصابة و76 وفاة بكورونا في اليونان

وأفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية بأن عدد الحالات الجديدة سجل انخفاضا ملحوظا، لكنه يرجع إلى العدد القليل نسبيا من الاختبارات التي تم إجراؤها، حيث بلغ عدد الاختبارات خلال اليوم الماضي أقل من 21 ألف اختبار مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما أجري أكثر من 75 ألف اختبار، ما أدى إلى تسجيل 4 آلاف و309 حالات جديدة في يوم الثلاثاء وحده.





وأوضحت الهيئة الوطنية للصحة العامة أن عدد مرضى فيروس كورونا الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد لا يزال مرتفعا، حيث يبلغ عددهم 781 مريضا.

ذكرت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 1060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و76 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.