المفوضية الأوروبية تطلق مشروعات وحلولا لتحالف الهيدروجين النظيف

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، دعوة لجميع أعضاء تحالف الاتحاد الأوروبي للهيدروجين النظيف، البالغ عددهم أكثر من ألف عضو، لتقديم مشروعات لتقنيات وحلول الهيدروجين المتجددة ومنخفضة الكربون.وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان - أن هذه خطوة مهمة في بناء خط أنابيب من المشروعات الاستثمارية القابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية الهيدروجين لأوروبا محايدة مناخيًا، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم المشروعات هو 7 مايو المقبل، فيما من المقرر أن يراجع الاجتماع القادم لمنتدى الهيدروجين يومي 17 و18 يونيو المشروعات المقدمة ويوفر فرصًا للتوفيق بينها.وفي هذا السياق، قال مفوض السوق الداخلية الأوروبي تيري بريتون "الهيدروجين النظيف له دور رئيسي في السباق لإزالة الكربون من العديد من قطاعات اقتصادنا، بينما يساهم في صناعة أكثر مرونة وتنافسية في الاتحاد الأوروبي.. هذه الدعوة هي خطوة مهمة إلى الأمام في عمل الحلف، حيث ستساعد في بناء خط أنابيب المشروع وتقييم ومعالجة الثغرات والاختناقات في سلسلة قيمة الهيدروجين النظيف".وتهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين إلى توسيع نطاق نشر الهيدروجين النظيف في أوروبا، حيث تحدد الاستراتيجية الهدف الاستراتيجي لتركيب 6 جيجاوات من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدد، وإنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2024، و40 جيجاوات من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدد، و10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030.يشار إلى أن الهدف الرئيسي للتحالف الأوروبي للهيدروجين النظيف، الذي تم إطلاقه في يوليو 2020، هو تحديد وبناء خط أنابيب من المشروعات الاستثمارية بهدف التحول الأخضر وخلق سوق هيدروجين نظيف يسهم في النمو والوظائف، ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.ويجمع تحالف الهيدروجين النظيف الأوروبي بين قادة الصناعة والسلطات العامة الوطنية والمحلية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، ويرتكز على مبادئ التعاون والشمولية والشفافية، ويشمل الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون بدءا من الإنتاج حتى النقل إلى تطبيقات التنقل والصناعة والطاقة والتدفئة.