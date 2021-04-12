«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

شهد فيلم "السادات" تحولات متعددة ومتنوعة، من حيث وجود كبير من الكتاب السيناريست الذين تناوبوا على كتابة الفيلم، والمخرجين، وأبرزهم محمد خان الذي نشبت بينه وبين الفنان أحمد زكي خلافات عديدة.حكي الكاتب الصحفي إبراهيم في حوار صحفي له، وقال في مشروع فيلم "السادات" مع الفنان أحمد زكي، كان المخرج محمد خان مبهورًا بالسيناريو الذي كتبته، لكن نظرًا لخلافات بين خان وزكي، وخلافي أيضًا مع المخرج علي بدرخان الذي كان سيتولى إخراج الفيلم قبل خان، تركت الفيلم.وبعد فترة طلب مني الفنان أحمد زكي كتابة اسمي على السيناريو الخاص بي، لكنني رفضت، لكبرياء وغباء فترة الشباب، وظهر أول فيلم دون أن يُكتب عليه اسمي، وندمت في ما بعد فقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وكنت أولى به.ونشبت خلافات بين الفنان أحمد زكي والمخرج محمد خان، إذ رأى "خان" أن الفنان الراحل أحمد زكي، لا يرى أو يسمع سوى نفسه فقط، خاصة بعدما رفض تصوير أحد المشاهد التي تبرز إنسانية الرئيس "السادات".وقال في حواره لجريدة "القاهرة" أن الفيلم وضعت له ميزانية ضئيلة، ووصفها بالـ"الساذجة"، وهي ما أدت إلى تقليص مدة التصوير إلى 10 أسابيع، بجانب حذف بعض المشاهد التي أضرت بالفيلم، وقت العمل على مونتاج العمل النهائي.وكان السينارست محمد حلمي هلال، قد صرح لـ"الدستور"، أنه رفض كتابة سيناريو للعمل، بعدما عرض عليه الفنان أحمد زكي، قراءة السيناريوهات المكتوبة، واستخراج سيناريو واحد للعمل، لكنه رفض ذلك، وأضطر إلى المبالغة في قيمة أجره كي يدفع "زكي" إلى التعاقد مع كاتب آخر.