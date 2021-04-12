السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بحلول رمضان

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن ملك البحرين توجه بالتهنئة لشقيقه الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.





وبادل الرئيس السيسي شقيقه الملك البحريني التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.