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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أقدم صانع فوانيس بالفيوم: الأركيت الأفضل ويعمل لسنوات (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:38 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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يعد الفانوس، أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، ونتطرق هنا إلى كيفية صناعته، وتحديدا فانوس الأركيت، المصنوع من خشب الأركيت وهو من أكثر الفوانيس التى تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الكثيرين.

التقت "الدستور"، أسامة محمد، أحد أقدم صانعى فانوس الأركيت بمحافظة الفيوم، أنه يعمل بالمهنة منذ أكثر من ٣٠ عاما، هو وأسرته، مشيرًا إلى أن الفانوس من الخشب يعيش لسنوات تصل إلى 10 سنوات.

وأضاف أنه يقوم بتقطيع الأخشاب حسب الحجم المطلوب وبعد ذلك تركيب تلك القطع معًا حتى يخرج فانوسًا كاملًا ثم يضع به الأنوار والأغنية، حيث أن الفوانيس المصنوعة من خشب الأركيت من أكثر الفوانيس المميزة والعتيقة بمحافظة الفيوم لها عشاقها الذين يقبلون على شرائها خلال شهر رمضان ويطلبون تصميمها بأشكال مختلفة وأحيانا يطلبون وضع أسماء بعينها أو صورة لشخص داخل تصميم الفانوس.
 
وأشار إلى أن الفانوس الأركت يتميز بكثير من الأشكال اليدوية، وأفضل من الصينى الجاهز، والفانوس اليدوي به روح الفنان والإبداع بالرسم على الخشب والتفريغ على المكنة، وصعب كسرة ويعيش مدة أطول، ويتم نقش الاسم على جوانبه أو وضع صورة، ويُقبل عليه عدد كبير من الشباب كهدية تذكارية.

واستكمل أسامة حديثه، أن الفانوس الخشبي له محبيه، قائلا: "أفضل فانوس هو اللي انت تصنعه بنفسك، وتكتب عليه اللي انت عايزه".

وتختلف أسعار الفوانيس، طبقا للحجم والشكل والإمكانيات الموجودة به، حيث يبدأ سعر الفانوس الخشب من 25 جنيها، والفانوس الأكبر منه حجما 35 جنيها، بينما يصل سعر الفانوس الخشبي الكبير 100 جنيه.

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