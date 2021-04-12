السيسي يهنئ رئيس العراق بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين اتصالًا هاتفيًا مع برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه؛ أعرب الرئيس العراقي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا التقدم والازدهار.