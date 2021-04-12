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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 رحلات جديدة تربط أبوظبي ببلجراد وسوهاج والأقصر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:03 م
شركة ويز إير أبوظبي
شركة ويز إير أبوظبي
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أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» أنها ستسير 3 رحلات جديدة تربط أبوظبي مع كل من بلجراد وسوهاج والأقصر.

وقال المدير العام للشركة، كيس فان شايك- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين- "إن تسيير الرحلات الجديدة يؤكد التزامنا طويل الأمد بتزويد عملائنا بالأسعار المخفضة وتجارب السفر عالية الجودة".

وأضاف أن الربط بين أبوظبي وهذه المدن الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط، والتي تضم كلا من بلجراد وسوهاج والأقصر، سيسهم في تحفيز الطلب على حركة الطيران، ويدعم نمو القطاع السياحي والخطط الاقتصادية في أبوظبي، ونتطلع لاستقبال المسافرين على متن طائرات أسطولنا الجديدة عالية الكفاءة والصديقة للبيئة.

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