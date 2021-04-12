4.3 مليون إصابة و115.7 ألف وفاة بكورونا في قارة أفريقيا

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و350 ألف إصابة مؤكدة، و115 ألفا و770 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.وأوصت المراكز - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، والمتلازمات مثل الإنفلونزا وإلتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.يُذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.