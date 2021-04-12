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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البنك الدولي» يبرز تصريحات «المشاط» حول التعافي من جائحة كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:44 م
المشاط
المشاط
أسماء إبراهيم
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ركزت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي على توصيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي قدمتها خلال جلسة «التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع»، والتي عقدت مؤخرًا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن نخبة من المشاركات من بينهن ميليدا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأبرزت مجموعة البنك الدولي، تصريحات وزيرة التعاون الدولي، بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لأهمية تنسيق الجهود بين كافة الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق التعافي، سواء من صانعي القرار أو الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

كما تناولت مجموعة البنك الدولي، تصريحات ميليندا جيتس، بضرورة وضع السيدات والفتيات في طليعة استراتيجيات التعافي إذا ما أردنا أن نني المستقبل بشكل أفضل، بالإضافة إلى تصريحات سولا ديفيد، الرئيس التنفيذي لمناطق أفريقيا بمجموعة ستاندارد بنك، التي أكدت فيها أن الجائحة عطلت سلاسل التوريد على مستوى العالم وعملت مجموعة ستاندارد بنك على حلول تمويل جديدة ومبتكرة لتعزز سلاسل التوريد للقطاعات الحيوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي تصريح آجايتاه شاه، مؤسسة Frontier Markets، والتي قالت فيها إن المؤسسة عملت مع مؤسسة التمويل الدولية على نموذج جديد للتعاون ركز على الاستثمار في رائدات الأعمال الريفيات، اللاتي استخدمن المنصات الرقمية لمساعدتهن في تنمية أعمالهن من خلال جمع البيانات والمؤشرات حول القرى التي يعيشون فيها.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات اجتماعات الربيع، التي عُقدت العام الجاري افتراضيًا للعام الثاني على التوالي، في عدة اجتماعات من بينها جلسة «التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع»، كما شاركت في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24، والاجتماع الوزاري لمشروع الاستثمار في رأس المال البشري.

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