2300 إصابة و113 وفاة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا أكثر من 2300 إصابة جديدة و113 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم الإثنين أن البلاد قد تجاوزت حاجز المليون إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالمرض في رومانيا 25 ألف وفاة.

كما أنه وللمرة الأولى منذ بداية الجائحة، هناك أكثر من 1500 مصاب بـ (كوفيد-19) يرقدون في حالة حرجة، كما أن وحدات العناية المركزة ممتلئة بمرضى "كورونا" الذين يتلقون العلاج اللازم.

وتمكنت رومانيا - حتى الآن - من منح نحو 3.7 مليون شخص جرعة لقاح مضاد للفيروس، مع تأكيدات أنه اعتبارًا من الأسبوع الجاري سيتم تطعيم نحو 80 ألف شخص يوميًا.