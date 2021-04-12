أمريكا تبحث مع حلف الأطلسي الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا، وقضايا أخرى قبل زيارة الوزير الأمريكي إلى بروكسل هذا الأسبوع.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن وستولتنبرج بحثا "الضرورة الملحة لإنهاء روسيا الحشد العسكري العدائي على حدود أوكرانيا وفي القرم المحتلة" وكذلك فرص دفع عملية السلام فيأفغانستان.