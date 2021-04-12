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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: تدريب مكثف للتحول الرقمي بمركز بحوث الصحراء

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:13 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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ينفذ مركز التدريب المعتمد بمركز بحوث الصحراء دورة تدريبية مكثفة بعنوان "تطبيقات الحاسب الآلى فى الأعمال الإدارية والمالية"، فى الفترة من 11 إلى 15 أبريل الحالى، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة الاهتمام بتطوير الكوادر الإدارية ورفع المهارات، بما يتناسب وتوجه الدولة للتحول الرقمى.

وذكر بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، أن البرنامج يستهدف تعزيز مهارات الكوادر الإدارية بمركز بحوث الصحراء فى تطبيقات الحاسب فى المجالات المالية والإدارية.

ويأتى البرنامج التدريبى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التى ينفذها مركز التدريب تباعًا وفقًا للخطة التدريبية لمركز بحوث الصحراء.

وقال إيهاب المصرى، مدير مركز التدريب المعتمد بمركز بحوث الصحراء، إن المركز بصدد الإعلان عن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة فى كافة المجالات، والتى تستهدف الراغبين فى تلقى التدريب سواء الكوادر الإدارية والبحثية من مركز بحوث الصحراء، وكذلك التعاون مع كافة القطاعات والهيئات ومؤسسات الدولة لتقديم التدريب فى مختلف مجالات التنمية الإدارية والموارد البشرية، إضافة إلى الدورات البحثية المتخصصة.

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