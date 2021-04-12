خاص| «تعرضت لمضايقات».. أقوال إمام عاشور عن هجومه على الأهلى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نص ما قاله إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى إدارة الزمالك، حول واقعة قيامه بالهجوم على رموز الأهلي بالأمس.





وتسبب إمام عاشور في أزمة كبيرة بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهاجم رموز الأهلي داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية اللقاء.





وأكد المصدر أن عاشور كشف لمسئولي الزمالك عن تعرضه لمضايقات بالجملة وإهانة طوال اللقاء من بعض الجماهير التي كانت موجودة لكنه لم يرد عليهم ولم يخرج منه أي رد فعل تجاههم.