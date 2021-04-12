مندوب باكستان بالأمم المتحدة: نتطلع إلى التعاون مع أمريكا

أعرب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة سعادة منير أكرم، اليوم، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع أمريكا تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.وجاءت تصريحات السفير منير أكرم في كلمة ألقاها خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها الكلية الحربية للجيش الأمريكي في نيويورك، وسلط فيها الضوء على رغبة آسلام آباد في التعاون مع واشنطن لمواجهة أبرز التحديات العالمية، بما فيها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد وتغير المناخ والإرهاب وتعزيز الأهداف التنموية المستدامة.وأعرب منير أكرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، عن أمله بأن الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن ستؤدي دورها الفعال في الأمم المتحدة لتمكين المجتمع الدولي للرد الفعَّال على التحديات العالمية.