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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي برمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:23 م
السيسي
السيسي
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.
من جانبه؛ بادل المنفي التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

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