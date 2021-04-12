السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي برمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.من جانبه؛ بادل المنفي التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.