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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع: «القاهرة كابول» يناقش قضية التطرف.. وطارق لطفي مبدع

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:10 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
منار إبراهيم
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أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة لمشاركتها في مسلسل "القاهرة كابول" مشيرة إلى أنه يسلط الضوء على فترات زمنية متعاقبة، من ضمنها حقبة التسعينيات وما شهدته من أحداث مختلفة.

وأكدت حنان لـ"الدستور" أن المسلسل يناقش دور الأيادي الخارجية في تنمية الأفكار المتطرفة في مجتمعاتنا، وأشارت إلى ان أبطال هذه الحكاية جمعتهم يوما عمارة سكنية واحدة ونشأت بينهم صداقة، إضافةً إلى حسن الجوار، لكن نظرا لتبدل الأحداث في حياتهم تمر شخصياتهم بتغييرات وانقلابات جذرية على الرغم من انتمائهم إلى مكانٍ واحد وبيئة واحدة، فباتوا شخصيات شديدة الاختلاف من حيث ارتباطهم بأفكار تصل إلى حدود التناقض.

وقالت إنها لا تجمعها مشاهد بالفنان فتحي عبدالوهاب، وكانت تتمنى أن يجمعهما حتى إن كان مشهدا واحدا، مشيرة إلى أن معظم المشاهد تجمعها بالفنان طارق لطفي التي وصفته بالمبدع وصاحب الأخلاق الرفيعة، مؤكدة أن أحداث المسلسل تحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة.

وتلعب حنان دور منال ابنة الأستاذ حسن والذي يجسده الفنان نبيل الحلفاوي، وهي نموذج المرأة المصرية التي تعبر عن الشريحة الأوسع من الشعب، فهي امرأة تتميز بالقوة والصلابة وخفة الظل والعفوية، فضلا عن كونها صاحبة موقف مِن كل ما يدور على الساحة.

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