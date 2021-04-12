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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فحص 120 ألف مواطن في منظومة التأمين الشامل بأسوان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:08 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل فحص 120 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي التي تتم بعد فتح الملفات الفردية والعائلية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، قبل البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التي رافق فيها الدكتور أحمد السبكي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء زيارتها الميدانية اليوم لمحافظة أسوان، لمتابعة سير أعمال تطوير البنية التحتية، والتي تابعوا خلالها موقف التجهيزات الطبية وغير الطبية بعدد من مستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب الأسرة المقرر دخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان.

وكشف السبكي أن عمليات الفحص الطبي الشامل للمواطنين تتم عند التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أية أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبي العائلي لأفراد الأسرة والذي يتم من خلاله حصولهم على كافة الخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.

وقال السبكي: "منذ مطلع أكتوبر 2019 بلغ إجمالي عدد المسجلين من المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان 900 ألف مواطن حتى الآن، كما تم فتح 225 ألف ملف عائلي، وذلك بما يعادل نسبة تسجيل 60% من إجمالي سكان المحافظة، لافتًا أن محافظة أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و532 ألف و400 نسمة.

وأكد أنه جاري العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من جميع أعمال التطوير المطلوبة ورفع الكفاءة اللازمة لكافة المراكز والوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية في محافظة أسوان، (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب) والمقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

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