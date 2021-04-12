طريقة توفير الميزانية في شهر رمضان

يفصلنا يوم واحد عن الشهر الكريم حيث يكثر فيه العزائم والولائم، ومن الأفضل أن يتم ترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات الخاصة بالشهر والتخلي عن الصرف غير المحسوب لذا خلال السطور التالية نوضح كيف يمكن توفير الميزانية خلال الشهر الكريم.- استفيد بالعروض الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية الكبري والمحلات حتى يتم الشراء في فترة الخصومات وتوفير الكثير من الأموال.- يجب كتابة كافة المستلزمات التى تستعد لشراؤها والعمل على الالتزام بالاحتياجات الأساسية فقط خلال الشهر.- نحدد مبلغ معين لا يتم تجاوزه طوال رمضان بحسب الاحتياجات، ونقوم بحساب الاحتياجات الاسبوعية ومضاعفتها وضربها في أربعه أسابيع لمعرفة ما يمكن أن يحتاجه المنزل خلال الشهر.- الانتباه لتاريخ الصلاحية عند الشراء حتى لا يتم شراء سلع منتهية ويجب تجنب السوق العشوائي.- لابد من الانتباه أن هناك سلع يمكن شراؤها بالأسبوع وهناك سلع يمكن بقاؤها لفترة أطول.- خططي للعزومات بشكل مبكر وحددى الأطعمة التى يمكن تقديمها وقومي بشراؤها من الآن.- اللحوم والأسماك والفراخ يمكن شراؤها وتخزينها لمدة طويلة عكس المنتجات الأخرى.