الحفيدة وراء قتل مسنة بمساعدة آخرين لسرقتها في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض مقتل مسنة بمسكنها في السويس، حيث تبين أن مرتكب الواقعة شخصان قاما بالدخول لشقة المسنة بمساعدة حفيدتها، وقاما بالتعدى عليها بالضرب إلى أن فارقت الحياة وسرقوا متعلقاتها.وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.