راندا البحيري: سعيدة بردود الأفعال على برومو (كوفيد 25)

أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بردود الأفعال فور طرح الإعلان الدعائي "البرومو" لمسلسلها الجديد "كوفيد25" والذي تنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.وأكدت راندا في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين أنها سعيدة بالوقوف أمام يوسف الشريف من جديد بعد تعاونهما معا في فيلم "أخر الدنيا"، مشيرة إلى أن تجربتهما في مسلسل (كوفيد 25) مختلفة وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور في أحداثه التي تدور في إطار تشويقي.وأشارت إلى أنها تجسد شخصية فريدة خلال أحداث العمل ولكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل، موضحة أنها تواصل تصوير مشاهد دورها يوميا للانتهاء منه في أقرب وقت.يذكر أن مسلسل «كوفيد 25» هو فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، ميدو عادل، ميرنا نور الدين، أيتن عامر، شيماء عبيد، وإسماعيل فرغلي.