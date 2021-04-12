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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حكم صيام المرأة غير المحجبة في شهر رمضان 2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:28 م
صيام
صيام
نعمات مدحت
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تصدر سؤال حكم صيام المرأة غير المحجبة في شهر رمضان 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، من جانب السيدات، حيث حظى باهتمام كبير مع قدوم شهر رمضان المبارك، بالبحث والاستفسار من خلال المنصات الإلكترونية الدينية.

"الدستور" توضح خلال السطور القادمة الحكم الشرعي لصوم المرأة دون حجاب.

حكم صيام المرأة غير المحجبة في شهر رمضان 2021


أوضحت دار الغفتاء المصرية، في ردها على سؤال ورد إليها حول معرفة الحكم الشرعي للمرأة التي تصوم دون أن تكون محجبة، حيث أكدت الدار أن الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.

وأضافت الدار، أن الواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلى مثلًا فإن ذلك ليس مُسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صلت وصامت فإن ذلك لا يبرر لها ترك ارتداء الزي الشرعي.

وأشارت الدار إلى أن المسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى.

وتابعت"الدار" غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه. 

واستكملت"الدار": وعلى المسلمة التي أكرمها الله تعالى بطاعته والالتزام بالصلاة والصيام في شهر رمضان أن تشكر ربها على ذلك بأداء الواجبات التي قصَّرَت فيها؛ فإنَّ من علامة قبول الحسنة التوفيقَ إلى الحسنة بعدها.
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