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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تشارك في اجتماعات قدرة إقليم شمال إفريقيا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:58 م
اللواء محمد قايدي
اللواء محمد قايدي
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شارك اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) بالجيش الجزائري في الاجتماعين، التاسع للجنة رؤساء الأركان والثامن لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء بقدرة إقليم شمال إفريقيا.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، فإن اللواء قايدي شارك في الاجتماعين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتناولت أعمال الاجتماعين حصيلة نشاطات هذه القدرة ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على موقف الجزائر الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية التي لا يمكن حلها إلا بالتطبيق الصارم لقرارات الأمم المتحدة ولوائح الاتحاد الإفريقي.
يذكر أنه تم تأسيس أمانة قدرة إقليم شمال إفريقيا في عام 2007 لتنمية قدرات قوات شمال إفريقيا المكونة من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.

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