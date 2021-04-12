موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين، ننشره عبر هذا التقرير حيث حددت وزارة المالية، ثلاثة أيام، خاصة بصرف الرواتب لهذا الشهر، لجميع العاملين في الجهاز الاداري بمصر.





موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين

يبدأ الموظفين في استلام راتب قبل شهر ابريل 2021 من يوم الاثنين، الموافق 26 أبريل 2021 وحتى يوم الأربعاء، الذي يوافق 28 أبريل 2021، حيث يوزع توقيت الصرف للوزارات والجهات المختلفة على الأيام الـ3، وذلك حسبما أكدته الوزارة في بيان رسمي.





يذكر أن الدولة تراعي في صرف الرواتب جميع الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المواطنين من أشكال التكدس والازدحام الكبير الذي كان يحدث، ومن أجل عدم الوقوع في أي إصابات من فيروس كورونا، خاصة في ظل محاربة دول العالم الدخول في الموجة الثالثة لـ كوفيد-19.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

تقرر صرف قبض شهر أبريل 2021 للموظفين، في ثلاثة وثلاثون وزارة وهيئات مختلفة، في الاثنين، الموافق 26/4/2021.

مواعيد قبض مرتبات ابريل 2021

- يتجه الموظفين في حوالي 20 وزارة وهيئة، يوم 27/4/2021، لاستلام المرتبات.





- في يوم 28/4/2021، يستلم موظفي حوالي 13 وزارة وهيئة المرتبات الخاصة بشهر ابريل.





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يذكر أنه حددت وزارة المالية المصرية، يوم الخميس، الذي يوافق 29 أبريل 2021، لنزول قبض جميع العاملين بكل الوزارات والجهات الأخرى الذين لم يصرفوا رواتبهم في الأيام الـ 3 المحددة.