البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان

تقدم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وقال البرنامج في بيانه اليوم: "يهنئ شباب البرنامج الرئاسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، ذلك الشهر الذي تسمو فيه الأنفس ويمتلئ بنفحاته العطرة فيطهر القلوب ويزكيها".