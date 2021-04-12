البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان
الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:56 م
صقر محمدطباعة
تقدم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وقال البرنامج في بيانه اليوم: "يهنئ شباب البرنامج الرئاسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، ذلك الشهر الذي تسمو فيه الأنفس ويمتلئ بنفحاته العطرة فيطهر القلوب ويزكيها".
وقال البرنامج في بيانه اليوم: "يهنئ شباب البرنامج الرئاسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، ذلك الشهر الذي تسمو فيه الأنفس ويمتلئ بنفحاته العطرة فيطهر القلوب ويزكيها".