باكستان تتلقى 15 مليون جرعة لقاح كورونا عبر كوفاكس في مايو

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن بلاده ستتلقى 15 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مايو المقبل من خلال مبادرة (كوفاكس) العالمية.

وأضاف قريشي - عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تغريدة على (تويتر) أوردتها شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين - "يسعدني أن أعلن أن باكستان ستتلقى 15 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بموجب مبادرة (كوفاكس)، مع التزام بأن يتم تسليمهم في مايو".

وتعد (كوفاكس) مبادرة عالمية ترمي للعمل مع مصنعي اللقاحات لتمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها، وتتوفر للمبادرة حاليا أكبر محفظة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وأكثرها تنوعا في العالم.

يشار إلى أن قريشي في زيارة رسمية لمدة يومين بالعاصمة الألمانية برلين بصحبة وفد للاحتفال بمرور 70 عاما من العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا.