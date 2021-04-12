«مبنقدرش».. أصالة تغني تتر مسلسل «قصر النيل»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل قصر النيل الذي تخوض بطولته الفنانة دينا الشربيني التتر الخاص به الذي تقوم بغناؤه الفنانة اصالة ويحمل عنوان "مبنقدرش".المسلسل إنتاج iproductions محمد مشيش، وتأليف وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني وصبري فواز ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، ويعرض يوميًا على قناة MBC مصر وMBC Drama ومنصة Shahid VIP.وتشارك ريهام عبد الغفور في بطولة المسلسل مع كل من صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي.و تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي في فترة الستينيات، ويلقي الضوء على التغيرات التي تطرأ في هذه الفترة سواء كانت اجتماعية وسياسية.