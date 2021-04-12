استدرجها بـ«فانوس».. حبس المتهم بهتك عرض طفلة أوسيم

أمرت النيابة العامة، الإثنين، حبس صاحب محل بقالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة وهتك عرضها في مركز أوسيم.أوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة إلى محل البقالة بعدما قال لها إنه سيقوم بإعطائها "فانوس رمضان"، إلا أنه بمجرد دخولها إلى المحل، استغل براءتها وبدأ في التحرش بها، لتعود الطفلة إلى بيتها وتحكي إلى والدها ما حدث معها، ليقرر الذهاب بها إلى قسم شرطة أوسيم وتقديم بلاغ بالواقعة.تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا من شخص يبلغ من العمر 39 عامًا، ضد أحد جيرانه، صاحب محل بقاله ويبلغ من العمر 45 عامًا، يتهمه بالتحرش بابنته التي تبلغ من العمر 9 سنوات.تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط المتهم من محل سكنه، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز أوسيم، تم تحرير محضر بالواقعة اعترف فيه المتهم بجريمته، وبناء عليه تم إحالته إلى النيابة.