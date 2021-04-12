بوتين: روسيا يجب أن تحافظ على مكانتها النووية والفضائية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على وجوب أن تحافظ روسيا على مكانتها في مجال الفضاء، وذلك في الذكرى الستين لاول رحلة الى الفضاء قام بها الرائد الروسي يوري غاغارين.وقال بوتين عبر تقنية الفيديو "في القرن الحادي والعشرين، على روسيا أن تحافظ على مكانتها كقوة نووية وفضائية"، داعيا الى وضع استراتيجيا تمتد "عشرة اعوام على الاقل".