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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى كوم أمبو بـ460 مليون جنيه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:53 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أسوان_إسراء توفيق
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أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية للعديد من المستشفيات والوحدات الصحية التي سيشلمها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة أسوان العام الحالي، والتي تضم إحلال وتجديد وإنشاء 112 وحدة صحية و11 مستشفى بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية.

وتضمنت الجولة التفقدية للوزيرة والمحافظ تفقد وحدات طب الأسرة بالشراونة والكاجوج والجعافرة، كما قامت الدكتورة هالة زايد واللواء أشرف عطية بتفقد الأعمال الجارية بمستشفى إدفو العام لمتابعة معدلات التنفيذ بهذا الصرح الصحي الحيوي والتي وصلت إلى 85% بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه.

وسيخدم هذا الصرح حوالي نصف مليون نسمه، والمستشفى يضم 3 مباني بها 170 سريرا في جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، و11 عيادة خارجية، بجانب قسم غسيل كلوى يضم 59 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 31 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

وشملت جولة وزيرة الصحة ومحافظ أسوان أيضًا تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى كوم أمبو والتي تصل تكلفتها لنحو 460 مليون جنيه ويتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تضم إنشاء مبنى جديد أرضى و3 أدوار على مساحة 9295 م2، وإنشاء خزان مياه وحريق ومبنى للقوى الكهربائية ومبنى للنفايات وبوابه رئيسية و3 فرعية وأسوار.

فيما تضم المرحلة الثانية تطوير المبنى القائم حاليًا أرضى ودورين بمساحة 9900 م2 لتضم المستشفى 18 عناية مركزة و2 عزل، و53 تخصصات لإقامة المرضى و4 عزل و4 غرف للعمليات وواحدة للطوارئ وأخرى عمليات صغرى، و15 عيادة خارجية وصيدلية، و2 غرفة للكشف للاستقبال والطوارئ و6 ملاحظة وجبس و3 فرز و2 إنعاش، بجانب 5 غرف للأشعة و5 معامل وبنك للدم و2 غرف للولادة الطبيعية بقسم النسا وغرفة للعمليات القيصرية و15 غرفة للعناية المركزة وواحدة للعزل، علاوة على 36 حضانة و4 عزل، و36 سرير للغسيل الكلوي و2 عزل، وسكن للأطباء والتمريض ومكاتب إدارية وخدمات متنوعة.

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