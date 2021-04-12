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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:24 م
حفل تنصيب اتحاد الطلاب
حفل تنصيب اتحاد الطلاب
الفيوم - زينب علاء
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شهد أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم حفل تنصيب اتحاد طلاب جامعة الفيوم لعام ٢٠٢١، والذي أقيم تحت إشراف خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور محمد سعيد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووائل طوبار مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، وذلك اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة.

وقال أحمد جابر شديد: إن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بطلابها في كل المجالات العلمية، والرياضية، والفنية، والثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الطلاب الفائقين لتحقيق مستويات علمية مميزة.

كما تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، لدعم أفكار الطلاب وتحويلها لمشروعات صغيرة، بالإضافة إلى إنشاء مركز ريادة الأعمال لتدريب الطلاب.

كما أشار إلى فوز ثلاثة من طلاب جامعة الفيوم بجائز hult prize على مستوى الجامعات وتأهلهم للمنافسة على مستوى العالم.

وأوضح أن الجامعة تحرص دائمًا على استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدا سعي الجامعة لثقل عقول الطلاب وتشكيل وعيهم وثقافتهم.

وأشار إلى أن الجامعة تشهد طفرة إنشائية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث تم استلام العديد من المباني الخاصة بكليات الحاسبات والمعلومات، والمدرجات المركزية، بالإضافة إلى تجهيز مبانٍ جديدة لكليات التمريض، والأسنان، والصيدلة، وغيرها من الكليات، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على بدء الدراسة بكلية الألسن، والعلاج الطبيعي، والثروة السمكية وعلوم المصايد، العام القادم، وجارٍ العمل على أخذ الموافقة على إنشاء كلية الفنون التطبيقية، مؤكدًا على بدء العمل في إنشاء جامعة الفيوم الأهلية والتي تضم ١٨ برنامجًا تعليميًا مميزًا.

كما صرح بأن إدارة الجامعة تخطط لتنظيم الملتقى القمي الأول لطلاب الكليات الحكومية والعسكرية والشرطية خلال الفترة القادمة، موجهًا الطلاب بضرورة الحرص على الاستفادة القصوى من الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، بالتزامن مع التحصيل الدراسي الجيد وحضور المحاضرات.

كما وجه الطلاب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة زملائهم وأسرهم.

وصرح محمد سعيد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن إدارة الجامعة تحرص دائمًا على دعم طلابها، كما دعا الطلاب إلى المشاركة الفاعلة في نشاطات قطاع خدمة المجتمع وتنميته.

وفي كلمة الطالب محمد حمادة رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعد بتقديم الكثير من الأعمال التي تخدم طلاب جامعة الفيوم من خلال الاتحاد، بصفته الممثل الشرعي لطلاب الجامعة.

وتضمن حفل تنصيب اتحاد طلاب العديد من الفقرات الفنية، وتكريم الطلاب الفائزين بجوائز قيمة على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك تكريم طلاب اتحاد الجامعة للعام الماضي.

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