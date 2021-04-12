الملك سلمان يدعو للحصول على لقاح كورونا

أعرب العاهل السعودي ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، عن أمله من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال ‏الملك سلمان في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إنهم يعتزون بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.‏وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، وأسأل الله أن يكون الشهر المبارك خير للمسلمين والعالم".وأوضح الملك سلمان أن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا.