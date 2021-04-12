الملك سلمان يدعو للحصول على لقاح كورونا
الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:52 م
محمد عمرطباعة
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، عن أمله من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك سلمان في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إنهم يعتزون بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، وأسأل الله أن يكون الشهر المبارك خير للمسلمين والعالم".
وأوضح الملك سلمان أن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا.
وقال الملك سلمان في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إنهم يعتزون بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، وأسأل الله أن يكون الشهر المبارك خير للمسلمين والعالم".
وأوضح الملك سلمان أن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا.