جامعة المنيا تفوز بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية والجيولوجية

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، عن فوز كلًا من الدكتور أحمد عبد الحميد زكي دياب الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد كمال أحمد علي المدرس بكلية الهندسة بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، وفوز الدكتور أحمد عوض عبدالهادي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة المنيا، بجائزة الدولة التشجيعية في "العلوم الجيولوجية"جاء ذلك وفقًا لما أعلنته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال دورتها رقم177، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020، ضمن جوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين لعام 2020، والبالغ عددهم 76جائزة للعلماء المصريين والأفارقة.وهنأ "عبدالنبي" أساتذة الجامعة الفائزين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعطي المساحة وتفسح المجال أمام أبنائها للمشاركة والمنافسة في شتى العلوم والمجالات المختلفة لتسليط الضوء على النماذج المميزة والمشرفة بمصر، مضيفًا أن اهتمام الدولة المصرية بمجال البحث العلمي يُعد تكريمًا وتقديرًا منها لجهود علمائها في الارتقاء بالوطن، ومؤكدًا أن جامعة المنيا تسعى دائما لمسايرة تطورات الدولة المصرية بما يسهم في تنميتها.