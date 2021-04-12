انهيار منزل مكون من 4 طوابق في دمنهور

انهار منزل مكون من 4 طوابق قرب الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وأنقذ الأهالي سيدة مسنة قبل الانهيار.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة، يفيد انهيار منزل بالقرب من الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المنزل المنهار، دون وجود أي إصابات.