بالأرقام.. خريطة اللقاحات التي حصلت عليها مصر إلى الآن

لا يمتلك العالم سلاح آخرى سوى اللقاحات من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا، إذ أصبح الجميع على قدم وساق من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين استعدادًا للموجة الثالثة من فيروس كورونا التي ضربت بعض دول القارة الأوروبية.وتعتبر مصر أحد تلك الدول التي تلقح مواطنيها في الوقت الحالي، إذ بدأت منذ منتصف العام 2020 التعاقد على كميات من اللقاحات المنتجة، والتخطيط لإنتاج لقاح محلي، فأصبح لديها كميات متنوعة ومختلفة من اللقاحات التي تم إنتاجها على مستوى العالم.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت وزارة الصحة عن قرب وصول مليون جرعة من لقاحات "سينوفارم" الصيني خلال أيام، إضافة إلى أنه من المقرر وصول ١٫٥ مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" الإنجليزى خلال الأسابيع القادمة، بإجمالي ٢٫٥ مليون جرعة من اللقاحين.ووجهت وزيرة الصحة هالة زايد خلال زيارتها لمستشفى حميات قنا بصرف مكافأة شهر لجميع العاملين بمستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمى بمحافظة قنا، لجهودهم المبذولة فى تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية لمرضى فيروس كورونا بالمستشفى.وبالفعل فإن مصر لديها كميات متنوعة ومختلفة من جميع اللقاحات التي تم إنتاجها على مستوى العالم، إلى جانب مشاركتها في العديد من اللقاحات التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، وترصد "الدستور" في التقرير التالي خريطة اللقاحات التي حصلت عليها مصر إلى الآن.خلال الفترة الماضية استطاعت وزارة الصحة الحصول على دفعات متعددة من لقاح سينوفارم الصيني، والذي شاركت مصر في التجارب السريرية عليه من خلال 3 آلاف متطوع من ضمنهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.وبالفعل وتم تطعيم الأطقم الطبية به في كافة مستشفيات وزارة الصحة وكذلك القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية، وهو يعتمد على الطريقة التقليدية في صنع اللقاحات وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وحاليًا يتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن به.وكان من ضمنها خلال شهر فبراير الماضي إذ تسلمت الوزارة 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني، ليصل إجمالي اللقاحات التي وصلت مصر 400 ألف، حيث وصل مصر في السابق 50 ألف لقاح من الصين، ومثلها من شركة أسترازينكا.وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا"، وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.وحصلت مصر كأول دولة في إفريقيا تحصل على اللقاحات، وأن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواءالمصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فعالية اللقاحات ومأمونيتها.كما أن الوزارة تستعد في الوقت الحالي لاستقبال شحنة من لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا من التحالف الدولي جافي، ويتم استقباله علي 3 مراحل خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن يتم تجريبه أيضًا على الأطقم الطبية في البداية.ويختلف لقاح أسترازينيكا عن لقاح سينوفارم الصيني، فهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 3 شهور ولم تجر التجارب السريرية علي كبار السن عليه لذلك لم يحصلوا علي اللقاح منه وسيبدأ التلقيح للأطقم الطبية أولًا تبعًا لإتفاق كوفاكس.وتضع مصر عدة بروتوكولات لتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى الوصول إلى نسخته الحالية، وتحديث البروتوكول وفقًا لتطورات الوضع الوبائي والأبحاث والدراسات العلمية التي يتم إجراؤها، وذلك من خلال الاعتماد على الأدوية الأكثر فعالية في علاج المصابين.