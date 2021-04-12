أمريكا تبحث ملفات إيران وأفغانستان وأوكرانيا

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بروكسل الاثنين حيث من المقرر أن يناقش مع حلفاء الولايات المتحدة في الحلف الأطلسي عدة ملفات ساخنة بينها النووي الإيراني والتوتر بين روسيا وأوكرانيا.كما يبحث رئيس الدبلوماسية الأمريكية ملف أفغانستان، حيث لا يزال مصير بعثة تدريب حلف الأطلسي مبهما.ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رحيل جميع القوات الأجنبية في الأول من مايو، لكن جو بايدن اعتبر أنه سيكون من "الصعب" الالتزام بهذه المهلة.وينضم إلى بلينكن في بروكسل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يتوجه إلى مقر الحلف لمناقشة التوتر الذي تثيره روسيا، المتهمة بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.وتتضمن جولة أوستن زيارة حلفاء واشنطن الرئيسيين: إسرائيل وألمانيا والمملكة المتحدة.وتجري محادثات في فيينا من أجل إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ورفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران منذ انسحابها من هذا النص في عام 2018.وتعرض مصنع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم لهجوم "ارهابي" بحسب طهران التي اتهمت اسرائيل بتنفيذه.