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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس مياه الإسكندرية يتابع استعدادات محطة المنشية (1) لاعتماد التنمية المستدامة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:47 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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زار المهندس أحمد جابر، الإثنين، محطة مياه المنشية (1) للوقوف على الاستعدادات الفنية والتشغيل القياسى للمحطة، فى إطار متابعة الاستعدادات وإجراءات التشغيل بالمحطة تمهيدها لتقييمها للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.

قال جابر إن الطاقة الفعلية لمحطة المنشية (١) تقدر بنحو ٣٨٠ ألف متر مكعب يوم، ومن المنتظر حصولها على شهادة TSM قبل نهاية يونيو من العام الجارى، لتصبح عدد المحطات التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية الحاصلة على شهادة الاعتماد TSM ٩ محطات.

وأكد أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

أشار إلى أن جميع القطاعات الفنية والتشغيل والصيانة والجودة شاركت فى هذا الإنجاز الذى سعت إليه شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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