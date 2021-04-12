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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة الكاجوج بأسوان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:46 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة الكاجوج بأسوان بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحي بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن زيارة موسعة تجريها الوزيرة لليوم الثاني على التوالي بمحافظات الصعيد.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة طب أسرة الكاجوج خلال شهر، لافتًا إلى أنه من المقرر انطلاق منظومة التأمين الصحي بمحافظة أسوان من خلال 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طبي، من ضمنهم 64 مركز ووحدة طب أسرة إنشاء جديد.

أضاف أن الوزيرة تفقدت الموقع العام للوحدة، موجهة بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام، كما حرصت خلال زيارتها على التحدث مع المواطنين وشرحت لهم مدى انتفاعهم من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مما سينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتابع أن الوزيرة أكدت حرصها على متابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة أسوان ميدانيًا للإسراع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال زيارات دورية تجريها على مدار الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمتابعته الحثيثة لاستعدادت المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مما ساهم في الإسراع من وتيرة العمل بتنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية، فضلًا عن دعمه الكامل لجهود الوزارة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

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