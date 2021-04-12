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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:44 م
سينما الهناجر
سينما الهناجر
خالد حماد
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في إطار عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر مارس الماضى.. تستمر سينما الهناجر "بأرض الأوبرا" التابعة لقطاع الصندوق، في تقديم العروض المشاركة للجمهور.. حيث تعرض عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك. وذلك فى الثامنة مساء الأحد 18 من الشهر الجاري.

حيث تعرض الأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة التالية: " رحلة العقباوي " وتدور أحداث الفيلم حول أسرة تعمل على صيد الأفاعى والزواحف تمثل مورد رزقها.

فيلم " رسالة لوالدي" ويدور حول سيدة فى السابعة والعشرين من العمر أجبرها والديها على الزواج قبل بلوغها السن القانونى.

فيلم "إسمي نور" ويدور حول "نور" الطفلة صاحبة متلازمة داون والتي تتمرد على نظرات المجتمع لها فتصبح بطلة.

فيلم "يوميات ماسح احذية" ويدور الفيلم حول يوميات ماسح أحذيه عجوز فى شوارع القاهرة.

ومن أفلام التحريك تعرض أفلام: "فرح" ويدور حول الطفلة فرح التي تعانى من انشغال أبويها عنها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لكن من خلال أمها تعرف كم كانوا يستمتعون بالجلوس مع بعضهم وقتًا أطول فى الماضى، فتتمنى لو يعود بها الزمن إلى الوراء.

فيلم "يا خبر" وتدور أحداث الفيلم حول نورا التي تنساق دائما وراء أخبار وسائل التواصل الاجتماعى وما تسمعه من صديقاتها دون التيقن من مصداقية الخبر ومصادره.

فيلم "عيدنا فرح" ويحكى قصة الطفلة فرح التى تنتهز قدوم عيد الفطر لتمارس طقوسها المعتادة فى هذا اليوم مع أصدقائها وعائلتها.

" أغنية رمضان" هو عبارة أغنية رسوم متحركة تحمل قيم عن رمضان.

ومن الأفلام الروائية القصيرة تعرض أفلام " يوم الفرح" ويدور حول مصطفى وهو شخص منظم جدًا، قام بالتخطيط لإحداث يوم جيد، الا انه يتعرض لمواقف غير متوقعة.

فيلم " طير" ويدور حول موظف مهتم بتربية عصفورين، ترك زوجته منذ فترة وجيزة وأهمل نفسه وحياته وانقطع علاقته بوالدته منذ هروب زوجته.

فيلم " هذه ليلتي" ويدور حول فتاة تشعر بالسعادة بعيدًا عن زوجها بسبب قسوته الواضحة وضعف وجهل أمها فى الحفاظ على حقوقها.

فيلم " ما تعلاش عن الحاجب" تدرك الفتاة صخب ماتراه وردود لأفعال على تساؤلاتها المتكررة

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