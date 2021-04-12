الأردن وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون فى المجالات الدفاعية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في بريطانيا الفريق طيار مارتن سامبسون، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما، وخصوصا في المجالات الدفاعية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا، اليوم الإثنين، فقد استعرض الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

وهنأ العاهل الأردني، سامبسون، بمناسبة توليه منصبه الجديد.

ومن جهته، هنأ سامبسون، العاهل الأردني بذكرى مئوية تأسيس المملكة، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين.