الجزائر توقع مرسومًا لإنشاء المرصد الوطنى للمجتمع المدنى

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مرسومًا رئاسيًا لإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

يأتي استحداث هذا المرصد تنفيذًا للمادة 213 من الدستور الجزائري الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء الأول من نوفمبر الماضي.

وتنص المادة 213 على أن "المرصد الوطني للمجتمع المدني هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، ويقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى".