محافظ بني سويف يكرّم الطالب محمد رمضان الفائز ببرنامج «العباقرة»

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الطالب محمد رمضان سيد، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة باها الثانوية المشتركة، بمناسبة حصوله على جائزة «كأس الطالب المثالي» في مسابقة «برنامج العباقرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس».وحضر الطالب بصحبة والده ومدير مدرسة باها الثانوية وإمام مسجد القرية، حيث أهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديرًا وتشجيعًا له للاستمرار في التفوق والنبوغ العلمي والدراسي، معربًا عن سعادته وحرصه على استقباله وتكريمه، لحصوله هذه الجائزة وتفوقه على أقرانه من المرشحين من عدة مدارس مختلفة في برنامج يعد من البرامج البارزة والشهيرة في مجال تنظيم المسابقات العلمية والمعلومات العامة بين طلاب مصر.وعبر الطالب محمد رمضان عن تقديره الكامل لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لهذه اللفتة الطبية والحرص على استقباله بمكتبه ومنحه شهادة تقدير وتحفيزه ماديًا ومعنويًا، لافتًا إلى أنَّ هذا التكريم سوف يكون حافزًا قويًا لمواصلة التفوق والنبوغ العلمي والحفاظ عليه.