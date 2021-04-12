الأربعاء.. أول أيام رمضان في عمان



وعليه يكون بعد غدٍ الأربعاء 14 أبريل 2021م غرة شهر رمضان المبارك.



وتعد سلطنة عُمان أول دولة خليجية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان المبارك لعام 1442 هـ.



وعليه يكون بعد غدٍ الأربعاء 14 أبريل 2021م غرة شهر رمضان المبارك.وتعد سلطنة عُمان أول دولة خليجية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان المبارك لعام 1442 هـ.

أعلنت اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية في سلطة عمان عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ، وأن غدا الثلاثاء المتمم لشهر شعبان.